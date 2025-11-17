Зеленский объявил об историческом заказе 100 самолетов Rafale

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство только что сделало исторический заказ на 100 самолетов Rafale для оснащения своей армии.

Об этом глава государства сообщил корреспонденту TF1-LCI сразу после подписания контракта.

«Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, сообщил Владимир Зеленский в комментарии Томи Мисраши с TF1-LCI сразу после подписания контракта на базе Виллакубле», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее 17 ноября стало известно, что Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о приобретении Украиной оборонного оборудования.

К слову, накануне визита во Францию Зеленский анонсировал, что ключевая цель — «значительное усиление нашей боевой авиации». По данным Reuters, кроме дополнительных истребителей Mirage и ракет Aster 30 для комплексов SAMP/T, Киев может подписать с Парижем 10-летнее стратегическое соглашение о передаче Украине многоцелевых истребителей Rafale.