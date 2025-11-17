ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Зеленский объявил об историческом заказе 100 самолетов Rafale

Украина заказала у Франции 100 истребителей Rafale для своего войска.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство только что сделало исторический заказ на 100 самолетов Rafale для оснащения своей армии.

Об этом глава государства сообщил корреспонденту TF1-LCI сразу после подписания контракта.

«Украина только что осуществила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, сообщил Владимир Зеленский в комментарии Томи Мисраши с TF1-LCI сразу после подписания контракта на базе Виллакубле», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее 17 ноября стало известно, что Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о приобретении Украиной оборонного оборудования.

К слову, накануне визита во Францию Зеленский анонсировал, что ключевая цель — «значительное усиление нашей боевой авиации». По данным Reuters, кроме дополнительных истребителей Mirage и ракет Aster 30 для комплексов SAMP/T, Киев может подписать с Парижем 10-летнее стратегическое соглашение о передаче Украине многоцелевых истребителей Rafale.

Дата публикации
Количество просмотров
262
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie