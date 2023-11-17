Зеленский оценил пользу встречи Байдена и Си Цзиньпина для Украины

В то же время, Зеленский сказал, что не может подтвердить факт разговора политиков о войне в Украине.

Встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС 15 ноября была полезна для Украины.

Такую оценку дал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 20 минут.

Зеленский сказал, что встреча Байдена и Си Цзиньпина была "хорошей" для Украины, противостоящей российской агрессии.

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас – их встреча", – сказал украинский президент.

Он добавил, что не может подтвердить, обсуждали ли американский и китайский лидеры войну в Украине. В то же время Зеленский отметил, что вторжение России должно было "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Байден и Си Цзиньпин провели встречу 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Разговор политиков длился около четырех часов.

По итогам переговоров в китайском МИДе сделали заявление о войне в Украине, сказав, что Китай и дальше "остается преданным содействию переговорам о мире и деэскалации".

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