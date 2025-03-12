Зеленский оценил результаты встречи в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отозвался о результатах встречи с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

Об этом глава государства высказался на пресс-конференции 12 марта.

"Благодарю за нашу встречу. Если честно, я поддерживаю тот результат, который был", – сказал Зеленский.

"Я считаю, что это была первая конструктивная встреча между нашими командами. Она была действительно подробной, это для нас важно. Мне кажется, вчера был "пилот" и была такая положительная встреча. Очень положительный результат, особенно в отношении американской помощи. Считаю, что это важно", – добавил президент Украины.

Напомним, в видеообращении 11 марта Зеленский подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.