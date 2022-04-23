Зеленский оценил возможность посредничества Турции и Азербайджана в переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал посредническую миссию Азербайджана и Турции в переговорном процессе.

По словам Зеленского, он вел переговоры с президентами двух стран по посреднической миссии в переговорах, об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с иностранными и украинскими журналистами в субботу, 23 апреля.

Глава государства отметил, что Турция открыто заявляет о готовности быть в числе гарантов безопасности Украины, от Азербайджана пока такого запроса не было.

"У нас хорошие отношения с Турцией и Азербайджаном. Но я бы разделил, потому что все-таки в Турции сейчас проходят дипломатические встречи наших подгрупп. Турция показывает, что она хочет быть лидером среди стран, которые готовы быть посредниками. Турция открыто заявляет, что она будет и хочет быть среди гарантов безопасности. Я действительно пока такого от Азербайджана не слышал", — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Украину разными способами. По словам Зеленского, украинская сторона получила и гуманитарную и медицинскую помощь от Азербайджана.

"Но хочу вам сказать, что президент Алиев – он всегда поддерживал Украину. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Думаю, Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать и Украине. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах. Есть это историческое и очень сложный вопрос. Пожалуй, это одна из немногих стран, от которой мы понимаем баланс нейтральности. Я понимаю почему: потому что сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего – долго понимать не сможем", — заметил украинский президент.

Напомним, ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Когда состоятся переговоры, пока неизвестно.

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