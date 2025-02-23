Зеленский оценил возможность завершения войны на этой неделе

Украинский президент не видит способа завершить войну без участия в переговорах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, во время форума "Украина. Год 2025", отвечая на вопросы корреспондентки Fox News.

"На этой неделе завершить эту войну невозможно. С гарантиями для Украины. По крайней мере, я не знаю, как без наших встреч можно это сделать", — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда уверены, что на следующей неделе они заключат соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах о прекращении войны.

Напомним, украинская делегация готовится к следующему этапу переговоров с США.

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