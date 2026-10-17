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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский: ограничение скорости Starlink в Украине является спланированным

Украинская сторона провела эксперимент, отправив машины из Starlink в страны Европейского Союза. Там связь работала на скоростях более 180 км/ч без ограничений, отметил президент.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Ограничение скорости использования Starlink на территории Украины умышленно. Украинские дроны-перехватчики реактивных БпЛА сейчас не могут работать из-за ограничений максимум до 161 километра в час.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Starlink очень важен для нас, для связи на территории нашего государства, на фронте и для гражданских. Второе. Мы помогаем и используем Starlink для дронов, для того чтобы была возможность передавать нашим ребятам на боевых позициях еду, воду. И это очень важно. Мы используем Starlink для того, чтобы перехватывать скоростные вражеские „Шахеды“ с реактивными двигателями. Но опять-таки, чтобы перехватить скоростной реактивный дрон „Шахед“ и другие реактивные дроны, сегодня наши перехватчики не работают, потому что есть ограничение скорости», — сказал он.

Украина пыталась выяснить, причина ли в технических проблемах компании SpaceX или умышленном ограничении. Для этого она отправила несколько машин из Starlink в страны ЕС.

«Вывод следующий: ограничения действуют, ограничения действуют на территории Украины и ограничения не действуют на территории стран Европейского Союза. То есть, это спланированная операция», — добавил он.

Напомним, 14 октября стало известно об ограничениях в скорости Starlink, из-за чего был сорван ряд важных военных миссий. Речь идет о пакете Starshield, которым пользуются украинские военные.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к Илону Маску и назвал замедление работы Starlink «большой ошибкой».

СМИ сообщили, что распоряжение ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи на поле боя и управления дронами-перехватчиками, поступило непосредственно из Белого дома.

Ранее сообщалось, что Россия использует проблемы в работе спутниковой связи Starlink, чтобы наносить Украине максимальные разрушения.

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