Зеленский охарактеризовал отношения Орбана с Путиным и оценил его возможности

У украинского президента не было разговора с венгерским премьером и обо всех его инициативах узнал со СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата на проведение переговоров с Путиным, а его отношения с президентом государства-агрессора "слишком теплые".

Об этом он говорил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы венгерского журналиста о предложении главы правительства Венгрии относительно "рождественского обмена" пленными и прекращения огня.

Зеленский подчеркнул, что не имел разговора с Орбаном и обо всех его инициативах узнал из СМИ. Такая ситуация, по его словам, "несерьезная" и напоминает "политический пиар".

“У премьер-министра Венгрии, несмотря на все уважение к венграм и Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место. Для нас очень важно сохранить Украину, нашу независимость, суверенитет, сохранить Европу. Украина сегодня защищает Европу ценой жизней украинцев. Безусловно, нам нужна поддержка. Но то, о чем вы говорите, сродни политическому пиару”, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула из России более 3,5 тысячи пленных благодаря обмену.

“Мы обмениваемся пленными. Как и что предлагает венгерская сторона, мне это не известно, кроме того, что это просто звучит как-то празднично — "рождественский обмен". Нам совсем не весело и потому мы так реагируем”, — сказал он.

Украинский президент добавил, что скептически относится к предложениям Орбана и напомнил, что ничего не может обсуждаться или решаться об Украине без украинской стороны.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал провокацией слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что у него нет действенных рычагов влияния на Путина, и заверил, что предложение “рождественского перемирия”, по его словам, “лежит на столе".

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