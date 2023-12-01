Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский выразил опасение, что конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС может не только "затмить" войну в Украине, но и поддержку от западных партнеров.

Такое мнение высказал украинский лидер в интервью АР.

Зеленский отмечает: украинцы понимают, что должны также бороться за внимание к полномасштабной войне.

"Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепые этого не видят. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", — говорит президент.

Между тем, издание пишет, что украинский президент взволнован обострением, которое возникло между Израилем и ХАМАС.

"Зеленский обеспокоен тем, что потрясения на Ближнем Востоке, жесточайшие за последние десятилетия, угрожают отобрать мировое внимание и ресурсы от способности Украины защитить себя", — говорится в сообщении.

Напомним, в Пентагоне заверили, что усиление помощи Израилю не повлияет на поддержку Украины. Отмечается, что Соединенные Штаты продолжают оказывать поддержку Украине из оставшихся по статье президентских полномочий запасов.

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