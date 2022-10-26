Зеленский описал ситуацию с электричеством: "Нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Европе еще не было таких угроз в энергетике, которые сейчас вынуждены преодолевать украинские специалисты.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 26 октября.

Президент сообщил, что провел сегодня большое совещание по ситуации в энергетике. Тематика была разноплановой: это и восстановление поврежденных объектов, защита генерации, обеспечение доступа людей к энергии. Отдельно проанализировали состояние атомной и гидрогенерации.

"Соответственно – ситуацию на Запорожской атомной станции и Каховской гидроэлектростанции. Российские террористы создали нашим энергетикам столь сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают", – сообщил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работает достаточно эффективно, чтобы, несмотря на все угрозы, сохранять стабильность украинской энергосистемы.

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения. Приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере. Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача. Это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", — призвал глава государства.

Напомним, 22 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях. Специалисты до сих пор возобновляют электроснабжение и стабильность работы всей системы, поэтому призывают экономить электричество. В этой связи в Украине ввели веерные отключения света.

Как пояснили в "Укрэнерго", пока украинцам временно выключают свет, идет ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также возможно, что в этот момент из-за повреждения определенных электростанций есть дефицит их мощности в сети вашего региона.

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