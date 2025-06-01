Зеленский определил главные цели перед переговорами в Стамбуле: подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание с руководством сектора безопасности и обороны, в ходе которого определены ключевые приоритеты на ближайшее время и согласованы позиции перед предстоящими переговорами в Стамбуле.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главы государства, заслушаны доклады министра обороны, министра иностранных дел, представителей Генштаба, разведки и СБУ. «Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия — это три составляющие, над которыми мы ежедневно работаем, чтобы защитить наше государство, нашу независимость и наш народ», — подчеркнул президент.

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Среди основных задач, которые ставятся на понедельник:

полное и безусловное прекращение огня;

освобождение всех украинских военнопленных;

возвращение похищенных Россией детей;

подготовка к встрече на высшем уровне для установления продолжительного мира.

«Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Поэтому мы готовимся к такой встрече», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжается работа над реальными гарантиями безопасности и устоявшимся миром, который не позволит агрессору снова атаковать Украину.

Напомним, вскоре после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая Россия обещала предоставить Украине меморандум о предстоящем мирном соглашении, предусматривающем прекращение огня. Однако 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна-агрессорка до сих пор этого не сделала.

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В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет говорить публично о своем «меморандуме», и уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародовать.