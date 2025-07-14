Зеленский определился с кандидатурой министра обороны: кто заменит Умерова

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ныне действующего премьера Дениса Шмыгаля назначат министром обороны.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 14 июля.

«Сегодня я говорил с Юлей Свириденко — предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юли как у первого вице-премьер-министра и министра экономики», — сказал Зеленский.

Реклама

Тем временем действующего премьера Дениса Шмыгаля «понизят» до министра обороны.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — сказал президент.

Поскольку премьера утверждает Верховная Рада, Зеленский выразил уверенность в поддержке народными депутатами «новой конфигурации правительства Украины».

Также он поруч, чтобы новое правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами.

Реклама

Заметим, что Деним Шмигаль неизменно состоял в должности премьера от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.

Напомним, что Юлия Свириденко впервые прокомментировала предложение президента Зеленского возглавить правительство.

Ранее президент Зеленский заявил, что не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.