- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2976
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский определился с кандидатурой министра обороны: кто заменит Умерова
Президент Зеленский заявил, что хочет видеть премьера Шмыгаля в должности министра обороны.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ныне действующего премьера Дениса Шмыгаля назначат министром обороны.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 14 июля.
«Сегодня я говорил с Юлей Свириденко — предложил ей возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который есть у Юли как у первого вице-премьер-министра и министра экономики», — сказал Зеленский.
Тем временем действующего премьера Дениса Шмыгаля «понизят» до министра обороны.
«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — сказал президент.
Поскольку премьера утверждает Верховная Рада, Зеленский выразил уверенность в поддержке народными депутатами «новой конфигурации правительства Украины».
Также он поруч, чтобы новое правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами.
Заметим, что Деним Шмигаль неизменно состоял в должности премьера от 4 марта 2020 года — дольше всего в истории независимой Украины.
Напомним, что Юлия Свириденко впервые прокомментировала предложение президента Зеленского возглавить правительство.
Ранее президент Зеленский заявил, что не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.