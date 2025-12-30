Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса президента Украины.

Об этом он рассказал украинским журналистам.

«Что касается руководителя Офиса, я определился. Информация будет немного позже», — отметил Зеленский.

В то же время глава государства анонсировал масштабные кадровые решения на региональном уровне.

«Что касается руководителей областных администраций, да, изменения будут в начале года. Сразу в начале года», — добавил Зеленский.

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак покинул пост руководителя Офиса президента (ОП). Это произошло сразу после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его доме.

Впоследствии Зеленский озвучил фамилии потенциальных кандидатов, которые рассматриваются на эту должность, а именно:

Денис Шмыгаль (министр обороны);

Михаил Федоров (министр цифровой трансформации);

Сергей Кислица (первый заместитель министра иностранных дел Украины);

Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки);

Павел Палиса (военный, заместитель руководителя ОП).

