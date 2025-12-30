- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 941
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента
Владимир Зеленский выбрал нового главу Офиса президента Украины, однако пока держит его имя в тайне.
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса президента Украины.
Об этом он рассказал украинским журналистам.
«Что касается руководителя Офиса, я определился. Информация будет немного позже», — отметил Зеленский.
В то же время глава государства анонсировал масштабные кадровые решения на региональном уровне.
«Что касается руководителей областных администраций, да, изменения будут в начале года. Сразу в начале года», — добавил Зеленский.
Напомним, 28 ноября Андрей Ермак покинул пост руководителя Офиса президента (ОП). Это произошло сразу после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его доме.
Впоследствии Зеленский озвучил фамилии потенциальных кандидатов, которые рассматриваются на эту должность, а именно:
Денис Шмыгаль (министр обороны);
Михаил Федоров (министр цифровой трансформации);
Сергей Кислица (первый заместитель министра иностранных дел Украины);
Кирилл Буданов (начальник Главного управления разведки);
Павел Палиса (военный, заместитель руководителя ОП).
Ранее ТСН.ua писал, что известно о потенциальных кандидатах.
Читайте также:
Зеленский ответил, готовы ли США развернуть войска в Украине
Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на самом высоком уровне
Трамп сказал, что Путин хочет видеть успешную Украину: что думает об этом Зеленский
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.