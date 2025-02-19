Зеленский опроверг слова Трампа о 4% своего рейтинга

Москва распространяет фейки о его рейтинге, а Трамп, к сожалению, стал частью этого дезинформационного пространства.

Данные о низкой поддержке украинцами главы государства страны, которые привел президент США Дональд Трамп, неправдивы и имеют российский источник.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня на брифинге журналистам в Киеве.

"Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. То есть, к сожалению, президент Трамп с большим уважением к нему, как к лидеру народа, который мы очень уважаем, где мы,, – сказал глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Украине растет – более половины граждан поддерживают президента. Тем временем Дональд Трамп ранее подвергал сомнению его популярность. В феврале 2025 года уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 57% по сравнению с 52% в декабре 2024 года. Уровень недоверия снизился до 37%, что дает баланс доверия-недоверия +20%, на 7 пунктов выше декабрьского показателя.

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