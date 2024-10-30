Зеленский ошарашил заявлением о захвате Курской АЭС

Президент подчеркнул, что Курская операция была начата, чтобы помешать РФ создать "буферную зону" на севере и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны могли бы захватить атомную электростанцию возле Курска, но не сделали этого, чтобы не уподобляться России.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Зеленский заявил, что украинские войска никогда не ставили своей целью захватить российские заводы, энергетические объекты или АЭС, как сообщалось в западных СМИ. В то же время, президент отметил – если бы Украина захотела, то смогла бы это сделать.

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"Россия думает, что очень сильная. Но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это. Однако мы никогда не хотели этого, потому что понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия", – высказался глава государства.

Он подчеркнул, что Курская операция была начата, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину создать "буферную зону" на севере и востоке Украины.

"Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойное оружие, они (россияне – ред.) разрушают нас со своей территории и хотят сделать буферную зону на севере, мы, конечно, пошли на Курск. Чтобы создать буферную зону или что-то похожее на их территории", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что захват украинскими войсками определенной территории Курщины заставил РФ перебросить часть ее сил с Харьковского направления и востока. Но для остановки продвижения врага этого недостаточно. Украине нужно разрешение от западных партнеров на дальнобойные удары на российской территории.

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС. В украинском СНБО это опровергли и указали, что заявление диктатора свидетельствует о том, что сами россияне могут осуществить такую провокацию.

А в сентябре Путин угрожал бить по украинским АЭС.

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