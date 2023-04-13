Зеленский основалновый праздник в день затопления крейсера "Москва"

Глава государства отметил важное значение украинского ОПК для обеспечения национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский основал в Украине новый праздник – День работника оборонно-промышленного комплекса.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

Этот день будет ежегодно отмечаться 13 апреля.

"Учитывая важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства постановляю: установить в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который отмечать ежегодно 13 апреля", – говорится в тексте указа.

Напомним, именно 13 апреля прошлого года ВМС Украины затопили флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва". Защитники попали во вражеское судно творением украинского ОПК – ракетами "Нептун". Затонувший в 80 милях от Одессы крейсер внесен в реестр объектов культурной ценности Украины.

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