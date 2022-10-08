Зеленский остроумно прокомментировал взрыв на Крымском мосту и предложил оккупантам плен

В Крыму сегодня было облачно, но полуостров и украинцев ждет солнечное будущее.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на Крымском мосту и заверил граждан в солнечном будущем без оккупантов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 8 октября.

"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в основном солнечный день. На значительной территории – около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", – заявил Зеленский.

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"Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен", – заметил президент.

Он добавил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы, все конвенции.

"Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", — подчеркнул глава государства.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября. Это мог сдетонировать двигавшийся по мосту грузовик со взрывчаткой, говорят в РФ. В результате взрыва загорелась и железнодорожная часть моста, ведь там были расположены эшелоны с горючим.

На большом количестве опубликованных в Сети фото и видео зафиксированы обрушение автомобильной части Крымского моста и существенное повреждение железнодорожной.

Согласно данным из источников издания The Washington Post, организаторами взрыва на Крымском мосту могли быть украинские спецслужбы.

Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подрыв Крымского моста – следствие конфликта между ФСБ России и Минобороны страны.

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