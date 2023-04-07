Зеленский отчитался о "насыщенном дне": ситуация на фронте и новые санкции от СНБО

Президент упомянул и о Крыме, сказав, что уважение и порядок вернутся в международные отношения только тогда, когда на полуостров вернется украинский флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вместе с правительством готовят новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию РФ.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 апреля.

"Сегодня насыщенный день. Первое – Ставка. Основное внимание – боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины", – отметил президент.

Он поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому в боях в самых горячих точках фронта.

"На Ставке докладывали командующие направлениям, главком, разведка. Отдельно – подготовка новых бригад, снабжение боеприпасами и оружием в войска", – сообщил Зеленский.

"Второе – аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы", – анонсировал глава государства.

Он также провел длительное совещание по энергетике, вопросам как стратегических – развития и защиты энергосистемы Украины при любых условиях – так и текущим вопросам, об энергообеспечении граждан и бизнеса.

Зеленский сообщил, что в официальную жизнь государства вводится новая традиция уважения.

"Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира — разные государства, разные народы — в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар — ужин. В Украине это почитается повсюду — даже на передовой, даже в условиях боев крымскотатарский народ уважает Рамадан. Уважение всегда должно быть обоюдным. Поэтому с этого года ежегодно в Украине с участием главы государства будет проводиться такая специальная мера уважения", — рассказал президент.

Он также обратился к миру, сказав, что уважение и порядок вернутся в международные отношения, только когда в Крым вернется украинский флаг.

"Имел честь наградить наших воинов — украинских мусульман, которые сражаются вместе со всеми в Силах обороны Украины. Имел честь разделить ифтар с нашими воинами, с представителями Меджлиса, со всем украинским мусульманским сообществом", — добавил Зеленский.

Глава государства сообщил, что подписал 7 апреля несколько указов о награждении государственными наградами украинских воинов: 771 бойца. В общей сложности за время полномасштабной войны более 43,5 тыс. защитников и защитниц были отмечены государственными наградами.

"Благодарю всех, кто защищает государство! И поздравляю всех, кто сегодня празднует Благовещение! Молимся за победу наших воинов и спасение всех наших людей от зла оккупации!" – резюмировал президент.

Напомним, накануне Зеленский рассказал о результатах своего визита в Польшу, отметив, что он был действительно содержательным. Основной темой было необходимое для Украины вооружение и боеприпасы.

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