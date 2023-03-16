Зеленский отчитался о переговорах с Западом и предупредил РФ о "неизбежной ответственности за зло"

Президент также поблагодарил всех военных, которые бьются сейчас под Марьинкой, под Бахмутом, под Авдеевкой, в Луганской области, на участках фронта на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о переговорах с представителями Британии и Латвии, отметил украинских защитников и предупредил Россию о неизбежной ответственности за ее зло.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 16 марта.

Так, Зеленский анонсировал, что ВСУ "получат результаты" его переговоров с британским премьером Риши Сунаком.

"Сегодня я говорил с премьер-министром Британии. В общем о том, как усилить наши оборонные возможности. Как всегда, очень конкретный разговор, и я благодарю Риши, благодарю всех британцев за неизменную и внимательную поддержку. Результаты разговора будут. Будут у наших воинов", – заинтриговал Зеленский.

Сегодня же президент встретился в Киеве с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и поблагодарил его за новый оборонный пакет для Украины, за принципиальную поддержку на всех уровнях – от оружия до политики, от санкций против России до юридических вопросов.

ЕС и НАТО

"Неизменно работаем на двух направлениях нашей внешней политики — европейское и евроатлантическое. Со всеми партнерами. С официальными и общественными деятелями, с политиками и всеми другими сообществами, кто имеет влияние. Я благодарю Латвию за поддержку Украины на обоих этих путях. Евросоюз и НАТО. Сегодня мы говорили с господином премьер-министром Кариньшем о соответствующих перспективах этого года", – рассказал украинский президент.

Он подчеркнул, что Украина всегда была Европой и будет Европой: "Российские бомбы не изменят объективную реальность. Реальность, которую защищают украинцы".

Фронт

Зеленский поблагодарил также всех военных, которые воюют сейчас под Марьинкой, под Бахмутом, под Авдеевкой, в Луганской области, на участках фронта на юге.

"Благодарю всех, кто приучает Россию к тому, что ответственность за зло неизбежна", — подчеркнул глава государства.

"Десантники "Семьдесят девятки" – спасибо вам и сегодня! 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты – спасибо вам, ребята! Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады – молодцы! 74-й отдельный разведывательный батальон – спасибо! Спасибо воинам Нацгвардии, которые сражаются на востоке вместе со всеми нашими силами обороны. Батальонные группы Центрального и Западного оперативно-территориальных объединений Национальной гвардии – спасибо вам, ребята! Запорожское направление: 128 отдельная горно-штурмовая бригада и 44-я артиллерийская бригада – как всегда, молодцы! Харьковщина: 3-я отдельная танковая Железная бригада, 1-я отдельная бригада спецназначения имени Богуна, 127-я отдельная бригада Теробороны – спасибо вам, воины!" – произнес в своем обращении президент.

Напомним, известные европейские политики, ученые и деятели культуры направили совместное обращение к главам государств и правительств 27 стран Евросоюза с призывом начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне 2023 года.

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