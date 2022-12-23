Зеленский отчитался о встрече с дипломатами: "Чтобы следующий год был решающим в войне"

Президент анонсировал ужесточение позиций государства в странах Африки и других частях Глобального Юга.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 23 декабря важное ежегодное совещание с послами и весь дипломатический корпус получил задачу на следующий год.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

Он отметил, что готовится активизация украинской дипломатии по нескольким направлениям.

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"Первое – это страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам необходимо с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа. Прежде всего, это страны Африки и других частей Глобального Юга – Латинской Америки, азиатских стран, Тихоокеанского региона", – рассказал Зеленский.

Президент пояснил, что это колоссальный экономический потенциал и значительные дипломатические возможности. Например, – во время голосований в Генассамблее ООН за резолюции, защищающие территориальную целостность Украины и международное право.

"Будем усиливать позиции Украины", – подчеркнул глава государства.

По его словам, второй аспект для украинской дипломатии – это наращивание сотрудничества с традиционными партнерами, "чтобы действительно следующий год был решающим в этой войне и чтобы Украина достигла всех своих целей".

Зеленский также сообщил о готовящейся модернизации дипломатической службы и анонсировал усиление украинских посольств.

Напомним, во время выступления на конференции послов Украины Зеленский назвал главные задачи украинских дипломатов на 2023 год, среди которых, в частности, переговоры о вступлении в ЕС и подготовка к запланированному саммиту НАТО. Также речь идет об удовлетворении потребностей армии, санкциях против России и блокировании ее активов, и трибунале по военным преступлениям.

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