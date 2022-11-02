Зеленский отказался оценить риск применения ядерного оружия: "Россия любит делать наоборот"

Комментируя ядерную угрозу со стороны РФ, президент сказал, что не считает адекватными представителей российских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.

Об этом Зеленский рассказал в интервью чешскому телевидению.

Журналисты спросили у главы государства, считает ли он, что возможна ядерная война, ведь Россия угрожает применением ядерного оружия.

"Я не уверен. Я не хочу и давать оценку, потому что Россия любит делать наоборот. "Что там говорят в Украине: "Не будет использования ядерного оружия", — "О, а давайте подумаем, как это использовать", — поэтому не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза", – ответил президент.

В то же время он подчеркнул, что не нужно бояться Россию, но и сказал, что не считает адекватными ее представителей.

"Бояться этого не нужно. Не нужно бояться Россию. Я не считаю, что они адекватны. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они применят оружие. Это несвязанные вещи", – рассказал Зеленский.

Ядерная угроза из России

Российские военные чиновники недавно обсуждали, когда страна-агрессор может применить в войне против Украины ядерное оружие. Это вызвало беспокойство в США, сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

Комментируя эту информацию, спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Накануне ядерными угрозами взорвался заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он пригрозил применением этого оружия в случае победы Украины в войне.

27 октября в Пентагоне сообщалось об отсутствии признаков того, что президент России Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие или "грязную бомбу".

Сколько двойников у Путина?

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