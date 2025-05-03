Зеленский отказался от путинского перемирия на 9 мая: как отреагировали в Кремле

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль бурно отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к перемирию на 30 дней, а не на предложенное трехдневное российское.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля нагло заявил, мол, "ждет от Киева прямых заявлений, а главное - действий". И словом не оговорившись о том, как Москва не сдерживает обещаний, Песков набросился на Киев. Якобы, говорит он, Россия стремится к "деэскалации ситуации в праздничные дни" и ждет этого от Украины.

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По его словам, "перемирие" с 7 до 10 мая в честь "Дня победы", "является проверкой готовности украинской стороны искать решения для достижения мира".

Не удержался Песков и прокомментировал, что ВСУ примут участие в военном параде в Великобритании. Мол, это "кощунство".

Заявления Украины о перемирии Путина

Несколько дней назад "фюрер" РФ Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение, подчеркнув, что это "очередная попытка манипуляций".

Кроме того, Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на майское перемирие Путина . По его словам, это часть дипломатической игры Москвы, театральная постановка диктатора.

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига назвал истинное намерение диктатора РФ . По словам украинского дипломата, за этим стоит нежелание окончить войну.

Дата публикации 19:36, 02.05.25 Количество просмотров 2 Наконец-то! США готовят варианты давления на Россию!