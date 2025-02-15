Зеленский отказался от соглашения с США по поводу полезных ископаемых: WP узнал, что произошло

В соглашении не было никаких гарантий безопасности для Украины, пишут журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения делегации Конгресса США подписать меморандум, согласно которому Штаты получили бы 50% всех будущих запасов минералов в Украине.

Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на участвовавших в Мюнхенской конференции американских конгрессменов.

"Зеленский вежливо отказался подписывать это", – отметил Рогин.

Впоследствии журналист уточнил, что Украина якобы не подписала это соглашение, потому что "в обмен на доступ к ресурсам не получала никаких гарантий безопасности".

В Офисе президента данную информацию не комментировали.

Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс также обсуждали на конференции соглашение о полезных ископаемых, но их встреча завершилась без уведомления деталей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля, что хочет договориться с Украиной о соглашении, которое обеспечит доступ США к редкоземельным минералам, используемым в электронике.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, по которому они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными элементами и другими вещами", – сказал Трамп.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина открыта для заключения соглашения с США о доступе к редкоземельному ископаемому и требует гарантий безопасности от союзников как части любого урегулирования.

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