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Зеленский отказался передать США половину запасов полезных ископаемых – WP

Зеленский отказался передать США половину запасов полезных ископаемых – WP

Зеленский отказался подписать соглашение США по украинским ресурсам / Фото: Офис президента Украины

Официального комментария украинской стороны на этот счет пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист The Washington Post Джош Рогин.

Документ предусматривал предоставление Соединенным Штатам прав на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал. Он предоставляет права США на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине. Зеленский вежливо отказался его подписывать", — написал Джош Рогин.

Каких именно ресурсов касалось соглашение, не уточняется. Однако Украина имеет значительные залежи лития, титана, урана, редкоземельных металлов и других стратегических минералов, которые могут иметь большое экономическое и геополитическое значение.

Напомним, Зеленский считает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли несет какие-либо существенные риски.

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