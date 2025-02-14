Зеленский отказался передать США половину запасов полезных ископаемых – WP

Официального комментария украинской стороны на этот счет пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом в соцсети Х сообщил журналист The Washington Post Джош Рогин.

Документ предусматривал предоставление Соединенным Штатам прав на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал. Он предоставляет права США на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине. Зеленский вежливо отказался его подписывать", — написал Джош Рогин.

Каких именно ресурсов касалось соглашение, не уточняется. Однако Украина имеет значительные залежи лития, титана, урана, редкоземельных металлов и других стратегических минералов, которые могут иметь большое экономическое и геополитическое значение.

Напомним, Зеленский считает, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли несет какие-либо существенные риски.

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