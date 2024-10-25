Зеленский отклонил визит Гутерреша в Украину после его участия в саммите БРИКС в РФ — СМИ

Украина отказала в визите генсеку ООН после участия в саммите БРИКС в России.

Президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерреша в Украину из-за участия главы ООН в саммите в России.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в Офисе президента.

"После Казани (Гутерреш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерреша здесь не будет, в частности из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", — сказал источник.

В четверг на саммите БРИКС, организованном Россией в Казани, Гутерреш умолял о "справедливом мире" в Украине, призывая в своей речи перед президентом России Владимиром Путиным к прекращению более чем двухлетних боевых действий.

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Но его участие во встрече 20 мировых лидеров, включая президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди – крупнейшем дипломатическом мероприятии в России с тех пор, как Путин отдал приказ ввести войска в Украину в феврале 2022 года – вызвало гнев в Киеве.

В то же время, во время переговоров с Путиным в Казани Гутерреш повторил, что "российское вторжение в Украину было нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права", говорится в заявлении ООН.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку генсека ООН в страну-агрессор и подчеркнуло, что этот шаг вредит репутации организации.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Он только вредит репутации ООН", – говорится в сообщении.

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