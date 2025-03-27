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Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня

Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Кремлевская пропаганда кричала на весь мир о том, что Украина не стремится к миру.

Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что Российская Федерация на него не пойдет. Российский "фюрер" Владимир Путин не готов к этому.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

"Есть Middle East (Ближний Восток — Ред.), который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня — к безусловному. Это Украина не хочет окончания войны, это Украина не хочет мира. То есть там русская пропаганда поработала очень сильно. объяснил украинский лидер.

По его словам, после этого было несколько контактов со странами Ближнего Востока и Глобального Юга, которые до этого с Украиной "даже не очень разговаривали, потому что балансировали между нами и русскими".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о мирном соглашении Украины и России. По его словам, Москва может затягивать время в вопросе договоренностей по перемирию.

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