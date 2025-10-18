- Дата публикации
Зеленский откровенно озвучил свое отношение к Путину
Украинский президент напомнил слова американского лидера Дональда Трампа о том, что «Путин ненавидит его».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненавидит российского президента Владимира Путина так же, как он его.
Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее объяснял невозможность трехсторонней встречи неприязненными отношениями между российским и украинским лидерами.
Зеленский напомнил, что Трамп сказал, что «Путин ненавидит его».
«Я считаю странным, если бы они [власти Российской Федерации] хотели убить всех нас, а у меня было бы какое-то другое отношение к этому человеку [президенту РФ Владимиру Путину]. У меня аналогичное отношение к этому человеку», — подчеркнул украинский президент.
При этом он добавил, что речь не идет о чувствах или эмоциях.
«Для меня и для каждого украинца — они на нас напали и они для нас враг. Они не хотят останавливаться. Это даже не о том, что кто-то кого-то ненавидит. Хотя безусловно мы ненавидим врага», — подытожил Зеленский.
Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для начала мирных переговоров с Россией необходимо обеспечить прекращение огня.