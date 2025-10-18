Зеленский откровенно озвучил свое отношение к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненавидит российского президента Владимира Путина так же, как он его.

Об этом он сказал журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее объяснял невозможность трехсторонней встречи неприязненными отношениями между российским и украинским лидерами.

Зеленский напомнил, что Трамп сказал, что «Путин ненавидит его».

Реклама

«Я считаю странным, если бы они [власти Российской Федерации] хотели убить всех нас, а у меня было бы какое-то другое отношение к этому человеку [президенту РФ Владимиру Путину]. У меня аналогичное отношение к этому человеку», — подчеркнул украинский президент.

При этом он добавил, что речь не идет о чувствах или эмоциях.

«Для меня и для каждого украинца — они на нас напали и они для нас враг. Они не хотят останавливаться. Это даже не о том, что кто-то кого-то ненавидит. Хотя безусловно мы ненавидим врага», — подытожил Зеленский.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для начала мирных переговоров с Россией необходимо обеспечить прекращение огня.