Зеленский откровенно признался, что будет с войной без поддержки США

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Без Соединенных Штатов Америки Украина не сможет победить в войне против агрессорки Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Если мы говорим: можем ли победить без американской поддержки? Нет. Без американской поддержки мы не сможем защитить небо. Даже сейчас это очень сложно. Поддержка Америки ракетами для ПВО очень полезна и мощна. На поле боя мы применяем оружие, которое покупаем у Америки, — боеприпасы, артиллерия и т.д. Без этого мы не сможет.»

По его словам, Россия применяет сотни и тысячи дронов и ракет. Даже при нынешнем уровне помощи, отмечает Зеленский, защита воздуха остается очень сложной.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о важности разведданных, предоставляемых Украине США. По его словам, страна критически зависима в двух направлениях — космической съемке, а также радиолокационной и оптической. В других аспектах разведки Украина в основном опирается на собственные возможности.