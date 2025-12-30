- Дата публикации
Зеленский откровенно признался, что будет с войной без поддержки США
По словам президента, без военной поддержки Украина не выдержит в войне против России.
Без Соединенных Штатов Америки Украина не сможет победить в войне против агрессорки Российской Федерации.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.
«Если мы говорим: можем ли победить без американской поддержки? Нет. Без американской поддержки мы не сможем защитить небо. Даже сейчас это очень сложно. Поддержка Америки ракетами для ПВО очень полезна и мощна. На поле боя мы применяем оружие, которое покупаем у Америки, — боеприпасы, артиллерия и т.д. Без этого мы не сможет.»
По его словам, Россия применяет сотни и тысячи дронов и ракет. Даже при нынешнем уровне помощи, отмечает Зеленский, защита воздуха остается очень сложной.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял о важности разведданных, предоставляемых Украине США. По его словам, страна критически зависима в двух направлениях — космической съемке, а также радиолокационной и оптической. В других аспектах разведки Украина в основном опирается на собственные возможности.