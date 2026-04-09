Зеленский откровенно рассказал, как на самом деле общается с Трампом: "Я один из немногих"

Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Все потому, что он способен говорить правду.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу RAI.

По его словам, это позволяет Украине получать не только военную поддержку, но и признание опыта, полученного во время войны.

«У кого лучше отношения с Трампом, чем у меня? Я один из немногих людей, кто говорит ему то, что думает. Немногие люди могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав», — акцентировал украинский лидер.

Президент добавил, что поддержка США важна не только в военном плане.

«Им также нужны мы и наш опыт, приобретенный за эти годы войны», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что США проигнорировали доказательства сотрудничества РФ и Ирана с целью атаки на критически важную инфраструктуру и расположение американских баз. «Почувствовали ли мы реакцию Соединенных Штатов на Россию, реакцию "они должны все это остановить?" Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор», — сказал Зеленский.