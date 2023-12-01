Зеленский откровенно рассказал о контрнаступлении и фронте, выборах и западной помощи: главное из интервью

В частности, президент предупредил об угрозе вторжения РФ в НАТО в случае потери Украиной устойчивости из-за нехватки западной помощи.

Президент Владимир Зеленский в свежем интервью агентству AP рассказал о своих оценках контрнаступления, новой фазе войны, опасениях относительно проблем с западной помощью, страхах самой России и выборах в Украине.

ТСН.ua собрал главные тезисы нового интервью Зеленского.

Зеленский – о контрнаступлении

Зеленский заявил, что Украине хотелось бы добиться больших результатов во время контрнаступления, однако государству "не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов".

"Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", – сказал глава государства.

"Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он заявил об определенных территориальных достижениях в борьбе против лучше вооруженного и укрепленного врага. Кроме того, после украинских атак была уменьшена мощность Черноморского флота РФ.

Президент доволен, что армия не отступает, но отметил, что Украина продолжает терять людей: "Мы теряем людей, я недоволен. Мы не получили всего оружия, которое хотели. Я не могу быть доволен, но и не могу сильно жаловаться".

Новая фаза войны

Зеленский заявил, что война перешла в новую фазу, и зима может осложнить боевые действия после летнего контрнаступления.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новая фаза войны", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что "мы не отступаем, я доволен".

Владимир Зеленский и Александр Сырский на фронте / Фото: Associated Press

Зеленский высказался о западной помощи

Зеленский опасается, что война между Израилем и ХАМАС может не только "затмить" войну в Украине, но и поддержку от западных партнеров.

"Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепые этого не видят. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", – заявил глава государства.

Само же издание АР отметило: "Зеленский обеспокоен тем, что потрясения на Ближнем Востоке угрожают отобрать мировое внимание и ресурсы способности Украины защитить себя".

"Американские дети будут воевать"

По словам Зеленского, если сегодня Украина потеряет стойкость из-за нехватки западной помощи, Россия может устроить вторжение в страны НАТО.

"Понимаете, внимание равно помощи. Не будет внимания – не будет помощи. Мы боремся за каждую каплю внимания. Без внимания может быть слабая позиция в Конгрессе (США)", – сказал президент.

Он подчеркнул, что, помогая Украине, американцы помогают и себе.

"В случае с Украиной, если устойчивость не удастся сегодня сохранить из-за нехватки помощи и нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, вероятнее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать", — сказал Зеленский.

Зеленский назвал самый большой страх России

Президент сообщил о недостаточности нынешнего объема денег из бюджета Украины для производства такого количества оружия, чтобы изменить ход войны. Зеленский рассчитывает, что западные союзники, в частности США, предложат выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

"Это выход. Россию ничто так не пугает, как военно самодостаточная Украина", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что на последних встречах с американскими лидерами призвал дать Украине выгодные кредиты и лицензии на производство оружия США.

"Дайте нам эти возможности, и мы построим. Каких бы усилий и времени нам ни понадобилось, мы это сделаем, и сделаем это очень быстро", – заверил глава государства.

Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото: Associated Press

Зеленский – о президентских выборах

Зеленский сообщил, что полномасштабная война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине (должны были состояться в марте 2024 года). Глава государства сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев не поддерживают эту идею, считая такое голосование "опасным и бессмысленным", пока продолжается война.

Зеленский также не может представить, чтобы покинуть пост в такой ситуации.

"Это было бы очень несправедливо, неправильно и бесспорно демотивирует", – сказал глава государства.

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