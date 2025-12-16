Зеленский откровенно рассказал о выборах и будет ли референдум по мирному соглашению

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не говорит о проведении референдума о возможных договоренностях о мире, а выборы возможны только при условии прекращения огня и создания инфраструктуры безопасности.

Об этом глава государства сказал журналистам, комментируя вопросы выборов и общественного волеизъявления на фоне переговоров по завершению войны.

По словам Зеленского, вопрос референдума пока не стоит в повестке дня, поскольку речь идет о сложных документах и сложных решениях. Президент подчеркнул, что власти пытаются не усложнять жизнь украинцев дополнительными политическими процессами в условиях войны.

Реклама

В то же время он признал, что тема выборов уже обсуждалась в обществе, в частности, после инициативы Соединенных Штатов. Зеленский подчеркнул, что готов к проведению выборов, однако отметил: ключевым является не формальный процесс, а их легитимность.

Президент подчеркнул, что для проведения выборов необходимы изменения в законодательстве, согласованы действия парламента и, прежде всего, создание инфраструктуры безопасности. По его словам, выборы возможны только при прекращении огня на определенный период.

«Для этого требуется прекращение огня — на 60–90 дней или другой срок, согласованный с партнерами. Если будет режим тишины, мы готовы к выборам», – отметил Зеленский.