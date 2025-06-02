ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2499
Время на прочтение
1 мин

Зеленский откровенно сказал, чего следует ждать от РФ на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский выразил сомнение относительно готовности России к продуктивному диалогу.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен в готовности россиян к продуктивному диалогу на встрече в Стамбуле 2 июня.

Об этом глава государства заявил во время визита в Вильнюс в этот же день.

«Сейчас в Стамбуле работает наша команда. Утром я разговаривал с министром обороны: они готовятся к встрече. Не уверен, что россияне готовы к продуктивному диалогу», — сказал Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, следует всегда рассчитывать на какие-то решения.

«Важно безусловное прекращение огня и гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей, и, конечно, обмен пленными, освобождение гражданских, журналистов, политзаключенных. Важно вернуть их всех целыми — это самое главное», — отметил президент Украины.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что украинская делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с РФ о мире. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Накануне Зеленский назвал ожидания от этих переговоров с РФ. Так, президент сказал что украинская делегация попытается достичь прогресса на пути к миру, и что Киев в дальше предлагает Москве полное, безусловное прекращение огня.

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, Россия намеренно тормозит процесс мирного урегулирования, и второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня вряд ли приведет к существенному прогрессу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie