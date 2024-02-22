Зеленский откровенно сказал, что будет с Украиной без помощи США

Президент сказал, что без "настоящего защитного щита и мощной артиллерии… конечно, вы будете терять людей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощь от США имеет решающее значение. Без нее все больше военных будут получать ранения, Украина будет терять людей.

Об этом глава государства рассказал интервью журналисту Fox News на передовой.

Издание сообщает, что Зеленский выразил разочарование "бюрократией" как препятствием для получения необходимой поддержки от США, а также нехваткой технологий и оружия. В какой-то момент президент отметил, что "время – деньги".

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Сообщается, что Зеленский продолжал настаивать на необходимости поставок от таких союзников, как США, понимая, что в Конгрессе уменьшилась поддержка борьбы Украины, "поскольку некоторые беспокоятся о смысле продолжать поддерживать войну, в которой нет четкого конца или выхода". По словам журналиста телеканала, имея такую поддержку президент Украины считает, что сможет оттолкнуть российские войска назад и сесть за стол переговоров с "сильной игрой".

"Нужно выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но… вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение. Без нее… у нас будет все больше и больше таких героических ребят, которые будут в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и мощной артиллерии… конечно, вы будете терять людей", – рассказал Зеленский.

К слову, экс-командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США в отставке Уэсли Кларк оценил, что война в Украине находится в "очень опасной стадии". Без дополнительной американской помощи Украине будет очень тяжело удержать позиции, тогда под угрозой могут оказаться не только Харьков и Киев, но и границы НАТО.

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