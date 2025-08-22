Зеленский откровенно сказал, достаточно ли у Украины F-16 для обеспечения безопасности

Истребитель F-16 / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеющееся у государства количество истребителей F-16 недостаточно для обеспечения безопасности страны.

Об этом глава государства рассказал во время совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве 22 августа.

«Поговорим с вами о самолетах, например, о самолетах F-16. Большое спасибо всем партнерам и за кардинацию, за то, что у нас есть такой воздушный флот, или начало. Он еще полностью… мы не имеем всех тех самолетов, которые нам нужны. Но мы знаем, что это самолеты, их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе», — сообщил Зеленский.

Реклама

Президент добавил, что «есть то количество, которое нам нужно», но пока что он не готов об этом говорить.

«Нужно, чтобы мы все были на одной стороне, чтобы партнеры так же разделяли — они разделяют в принципе — то присутствие, которое нам нужно, какой воздушный флот нам нужен. На все это нужно, кроме политической воли, что — номер один, кроме возможности производителя — это номер два, потому что вы хотите получить реальную помощь, а не через 20 лет, когда это будет произведено…» — высказался глава государства.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече в Белом доме 18 августа обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые должны предоставить европейские государства в координации с Вашингтоном.

Впоследствии Трамп заявил, что не собирается отправлять в Украину американские войска в качестве миротворцев в рамках гарантий безопасности. По его словам, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность развертывания своих войск, в то же время американская поддержка может быть в форме воздушных сил.

Реклама

21 августа военное руководство США и представители нескольких стран ЕС представили своим советникам по национальной безопасности наработанные военные сценарии по гарантиям безопасности для Украины. Среди вариантов — отправка европейских войск в Украину и американская авиационная поддержка.