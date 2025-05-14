Зеленский откровенно сказал, о чем хочет поговорить с Путиным

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Если у украинского президента Владимира Зеленского будет личная встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, то во время нее поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Liberation .

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой – прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", – сказал украинский лидер.

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По его словам, ни "россияне не будут доверять" украинцам, ни украинцы "не будут доверять россиянам", а потому только внешние посредники могут гарантировать соблюдение договоренностей между сторонами.

Зеленский говорит, что необходимо надежное посредничество, с которым считались бы и Киев, и Москва. США могут являться гарантом контроля за прекращением огня, подчеркнул президент, а также добавил, что присутствие американского президента Дональда Трампа может поощрить Путина приехать.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", - сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что пока никто не знает, как долго еще продлится эта война.

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"Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов", - сказал Зеленский.

Напомним, СМИ узнали фамилии тех, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле. министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь США Марко Рубио в четверг посетит Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией.

Дата публикации 08:22, 14.05.25 Количество просмотров 2 Переговоры уже завтра! Последние приготовления! Чего же ожидать?