Зеленский отменил свободную экономическую зону "Крым": что это значит

Зеленский отменил свободную экономическую зону "Крым": что это значит

Свободная экономическая зона в Крыму действовала с сентября 2014 года. Украинские власти не взимали налоги на территории полуострова. Это должно помочь украинскому бизнесу существовать в условиях оккупации.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене режима свободной экономической зоны "Крым", который ввели в 2014 году на десять лет. Сегодня, 19 августа документ возвращен с подписью от главы государства.

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

"Целью принятия законопроекта является отмена режима свободной экономической зоны "Крым" и установление особенностей экономических отношений на оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией", — говорится в пояснительной записке.

Также закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее.

Украинцы могут свободно въезжать в оккупированный Крыму или покидать его только через КПВВ на линии разграничения, предъявив паспорт или другие документы.

Такие же правила действуют для иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, иностранцы должны получить специальное разрешение с учетом положений закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Законом предусматривается бесплатная вторичная правовая помощь для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечивается реализация права на наследство для таких лиц.

Также запрещается:

перевод средств между оккупированной территорией и остальной территорией Украины;

издание сертификатов украинского происхождения на товары, изготовленные на оккупированной территории;

осуществление водоснабжения до восстановления на этой территории конституционного строя Украины.

Закон вступает в силу через 3 месяца.

Напомним, что Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента из-за большого герба Украины.

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