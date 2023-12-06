Зеленский отменил свое выступление в Сенате США – Умеров назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление на запланированном секретном брифинге в Сенате США из-за того, что в Украине война и ситуация постоянно меняется.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — сказал министр обороны.

Напомним, Зеленский в последний момент отменил свое участие в закрытом онлайн-брифинге для сенаторов США.

Также Зеленский не появился с помощью онлайн-связи на брифинге в Палате представителей по Украине.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский планировал выступить перед сенаторами США на закрытом брифинге и рассказать о ходе войны перед ключевым голосованием по военной помощи.

На 6 декабря Сенат США назначил голосование по пакету поддержки Украины на сумму более 61 миллиарда долларов.

В США с визитом находятся председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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