Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию: Reuters назвало причину

Президент Украины заявил, что его не приглашали на встречу российской и американской делегации в Саудовской Аравии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не предоставлять "легитимности переговорам США и России", состоявшимся 18 февраля в Эр-Рияде.

Об этом информирует Reuters.

"Украина не хотела, чтобы произошедшее в Эр-Рияде выглядело легитимным", – заявил источник агентства.

Кроме того, перенос визита подтвердил сам Владимир Зеленский во время брифинга в Турции. Он заявил, что посетит страну 10 марта.

Президент Украины заявил, что его не приглашали на встречу российской и американской делегации в Саудовской Аравии. В то же время Вашингтон и Москва после переговоров заявили, что продолжат прилагать усилия для прекращения российской агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональда Трамп заявил, что может до конца февраля провести личную встречу с российским диктатором Путиным.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оценил состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры делегаций США и России.

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