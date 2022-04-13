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Зеленский отметил госнаградами 419 украинских военнослужащих: 72 из них – посмертно

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Зеленский отметил госнаградами 419 украинских военнослужащих: 72 из них – посмертно

Офис Президента Украины

Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько минут назад подписал три указа: государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 72 – посмертно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ночном обращении к украинскому народу в ночь на 13 апреля 2022 года.

Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

Звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады – посмертно.

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