Зеленский отметил госнаградами 63 работника правоохранительных органов Украины

Президент поблагодарил каждого и каждую из них.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов, 7 из них – посмертно.

Об этом глава государства объявил в своем видеообращении.

"Сегодня подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины, 7 из них – посмертно. Полицейские, спасатели, пограничники, спецназовцы Государственного бюро расследований, работники службы судебной охраны. Благодарен каждому и каждой", – сказал президент.

Через неделю, которая проходит, наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку? Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 25 марта 2022 г.

Напомним, Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаев стали городами-героями. Соответствующие указы подписал Зеленский 24 марта.