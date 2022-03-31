Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии и призвал дипломатов "напрасно не тратить время"

Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии и призвал дипломатов "напрасно не тратить время"

Президент ожидает результатов от работы украинских представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Президент Владимир Зеленский призвал украинских дипломатов работать эффективно, а не "напрасно тратить время".

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении по итогам 30 марта.

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла добыть в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности", – сказал он.

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По словам Зеленского, если дипломаты не могут убедить страны предоставить Украине оружие, ввести санкции против РФ или ограничения для российского бизнеса – тогда должны искать другую работу.

Президент сообщил, что подписал первый указ об отзыве такого человека — посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии.

Глава государства предупредил, что ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы украинских представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

Таких же результатов на днях он ждет от военных атташе.

"Дипломатический фронт – это один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", — подытожил Зеленский.