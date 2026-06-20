Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла: что ответил Навроцкому

Орден Белого Орла / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла, которым он был награжден в 2023 году

Об этом глава государства сообщил в Telegram 20 июня.

В своём обращении Зеленский упомянул слова президента Польши о том, что Орден Белого Орла «не является обычной наградой», а символизирует высшее доверие Речи Посполитой, особую связь с польским государством и благодарность народа.

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«Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить», — заявил президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые, по его словам, играют важную роль в борьбе за независимость обеих стран от России. Он также отметил, что Украина ценит солидарность Польши и считает сотрудничество между государствами региона одной из гарантий безопасности.

«Украина будет продолжать защищаться в этой войне, развязанной Россией, и мы обязательно добьемся достойного мира. Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые и впредь будут с нами на пути защиты свободы и которые вместе с Украиной станут гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности», — написал президент.

Кроме того, глава государства заявил, что Украина и впредь будет открыта для конструктивного взаимодействия с Польшей с целью недопущения разночтений в отношении сложных страниц общей истории и обеспечения должного уважения к невинным жертвам ХХ века.

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«И украинцы делают всё, что в наших силах, чтобы в этом веке не допустить поражения Европы. Я горжусь нашими людьми и КАЖДЫМ украинским воином — миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии», — добавил Зеленский.

Он также сообщил, что отправил награду в Польшу.

«Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был присвоен Орден Белого Орла. Так тогда и говорилось. Сегодня я направил этот орден господину президенту Польши», — отметил глава государства.

На фотографиях, опубликованных президентом, видны Орден Белого Орла и документы на международную отправку «Новой почтой» в канцелярию президента Польши. В качестве получателя на бланке указан Кароль Навроцкий.

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Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла / © Владимир Зеленский

Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла» — последние новости

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

После этого глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что отказывается от Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей» и возвращает награду Польше.

На эту ситуацию отреагировал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России, и отметил, что «линия фронта проходит в другом месте».

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — сдерживать эмоции, а не усиливать напряженность. Линия фронта проходит в другом месте», — отметил Туск.

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В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов раскритиковал решение польского лидера, назвав его «недружественным актом». Кроме того, он сообщил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым был награжден в 2025 году.

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