Зеленский отправится в Грецию на встречу с лидерами Западных Балкан – СМИ

Участники саммита будут говорить, в частности, о евроинтеграции стран Западных Балкан и энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа отправится в Грецию, где посетит саммит и встретится с лидерами стран Западных Балкан.

Об этом сообщает телеканал N1.

Зеленский будет среди гостей неформального ужина в Афинах, который организует премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Кроме того, на ужине ожидается присутствие лидеров стран Западных Балкан, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ожидается, что они встретятся во дворце Максимос для обсуждения евроинтеграции региона, энергетической безопасности на Балканах и в Юго-Восточной Европе. Буду говорить и о санкциях против России, которые не ввела Сербия, и о диалоге Сербии с Республикой Косово.

Напомним, 20 августа Зеленский побывал с визитом в Нидерландах, где посетил авиабазу в Эйндховене и посидел в кабине истребителя F-16.

В тот же день Зеленский побывал в Дании и посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил, где учатся на F-16 украинские пилоты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "F-16 направляются в Украину! Зеленский рассказал о деталях"

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