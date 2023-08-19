Зеленский отправился в Швецию — будут обсуждать военную помощь Украине

Владимир Зеленский отправился с визитом в Швецию.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 августа, сообщил о рабочем визите в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Об этом глава государства написал в Telegram.

В Швеции Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", – говорится в сообщении.

Президент Украины уточнил, что переговоры в Швеции будут посвящены военной помощи, развитию двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейской интеграции Украины и безопасности в евроатлантическом пространстве.

Напомним, Зеленский анонсировал изменения в работе ТЦК и СП после увольнения всех областных военкомов.

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