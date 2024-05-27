Зеленский отправится в Мадрид: встретится с испанским премьер-министром и королем

Украинская сторона пока не анонсировала визит.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Испанию, где встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом в понедельник, 27 мая.

Об этом сообщает испанское правительство, которое будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в комплексе Moncloa.

Позже испанский премьер и украинский президент выступят вместе на пресс-конференции.

Также Зеленский встретится с королем Испании Фелипе VI в королевском дворце Мадрида.

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Напомним, Зеленский ответил на заявление Путина о "нелегитимной" власти в Украине.

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