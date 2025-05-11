Поедет ли Зеленский в Турцию, если Путин откажется от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в четверг, даже если Россия не согласится приступить к прекращению огня 13 мая.

Об этом сообщил источник, близкий к украинской делегации, пишет Axios.

Как отметили в источниках, визит Зеленского состоится независимо от реакции Москвы на инициативу по 30-дневному перемирию.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от прекращения огня со стороны РФ от 12 мая. И лично будет ждать президента России в Турции для переговоров. Он также выразил надежду, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут прекратить атаковать Украину.

Также Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам в любом формате, а также к зеркальному ответу в случае отказа России от прекращения огня.