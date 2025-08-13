Зеленский отправляется в Берлин для видеовстречи с Трампом: новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет сегодня, 13 августа, в Берлин для участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом вместе с канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС). Мерц прерывает свой летний отпуск специально для виртуальной встречи.

Об этом сообщает BILD.

Цель видеоконференции состоит в подготовке к встрече Путина и Трампа в пятницу, 15 августа, на Аляске. Канцлер намерен координировать действия с главами нескольких государств и правительств по поводу возможных мирных переговоров. По данным BILD, саммит, по сути, призван послать сигнал — Европа едина и поддерживает Зеленского.

«Основное внимание Мерца сосредоточено на возможных последствиях встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина. Есть подозрения, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение, которое в конечном итоге нанесет ущерб Украине и Европе», — говорится в материале.

По данным правительства Германии, запланировано проведение видеоконференции с участием Трампа, Зеленского и глав европейских правительств в несколько раундов. В ходе обсуждения будут рассмотрены меры по реагированию на территориальные претензии России и возможные меры безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза проведут онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом 13 августа в 15.00 по киевскому времени. Они обсудят предстоящие переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным. К участию в видеоконференции с Трампом кроме Зеленского планируют присоединиться лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также представители Евросоюза и НАТО.

Как сообщил представитель правительства Германии:

мероприятие запланировано на 13 августа в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву), встречу возглавит канцлер Германии Фридрих Мерц;

после обсуждения ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс проведут отдельную онлайн-встречу с европейскими лидерами в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву);

далее, в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву), запланирована онлайн-встреча «Коалиции желающих».

Высокопоставленные должностные лица ЕС выражают опасения относительно переговоров Трампа с Путиным, которые могут завершиться соглашением, невыгодным для Европы и Украины. И предполагается, что Трамп может договориться с Путиным без участия Украины или Европы, это создаст проблемы в отношениях с Киевом и ЕС.