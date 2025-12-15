ТСН в социальных сетях

Политика
317
1 мин

Зеленский отправляется в Нидерланды: что обсудит с королем и премьером

В ходе визита президент встретится с премьер-министром Рутгером Шуфом и королем во дворце Хейс тен Бош, обсуждая мирные переговоры и международную поддержку Украины.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Во вторник, 16 декабря 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский отбудет в Нидерланды, где его будут принимать премьер-министр Рутгера Шуфа и Его Величество Король.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

Днем президент Зеленский встретится с премьером Шуфом в Катсхейсе на обед для делегаций. Во встрече примут участие министр иностранных дел Ван Веэл и министр обороны Брекельманс. Основными темами обсуждения будут мирные переговоры и постоянная поддержка Украины со стороны Нидерландов.

После этого глава Украинского государства будет принят на аудиенции королем во дворце Хэйс тен Бош.

Ранее в тот же день премьер-министр Шуф выступит на международной министерской конференции, посвященной Договору об учреждении Международной комиссии по претензиям по Украине. Конференция пройдет под эгидой Совета Европы и Нидерландов в рамках Всемирного форума в Гааге.

Напомним, 14 декабря Зеленский рассказал об условиях и перспективах гарантий безопасности. Президент напомнил, что первоначальным желанием Украины было вступление в НАТО, что было бы реальными гарантиями безопасности, но эта идея не получила полной поддержки союзников.

