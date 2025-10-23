Зеленский отреагировал на американские и европейские санкции против России: что ждать дальше

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вчерашние решения США и ЕС относительно санкций против России, отметив, что этого страна ждала и надеется на их эффективность.

Об этом глава государства сообщил в комментарии СМИ.

"Дай Бог, это сработает. Это очень важно. Россия не показывает желания остановить войну - они продолжают атаковать мирных жителей. Поэтому мы должны не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Путина, чтобы остановить войну", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что давление на Кремль осуществляется через пакеты санкций, дальнобойную ПВО и финансовую поддержку Украины. Он также отметил, что 19 пакет санкций ЕС и новые ограничения США являются "хорошим сигналом для всего мира".

"Это более жесткие санкции против России. Они важны, как и решения лидеров ЕС, а американские ограничения имеют большое значение. Это сигнал другим странам присоединиться к санкциям. Нам нужно давить на теневой флот, пока Путин не остановит эту войну", - добавил Зеленский.

Напомним, вечером 22 октября страны ЕС достигли политического согласия по 19-му пакету санкций против РФ. Окончательное решение стало возможным после того, как Словакия сняла оговорки. После этого была запущена письменная процедура для формального утверждения.

Кроме того, 22 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также более 30 их дочерних компаний. Как заявили в американском Минфине, санкции введены из-за отсутствия серьезной преданности России мирному процессу в Украине. Они обязаны ослабить энергетический сектор РФ и ограничить способность Кремля финансировать войну.