Зеленский отреагировал на атаку по Одессе и Николаеву: президент показал жуткое видео

Президент подчеркнул – у России нет ракет, которые были бы сильнее воли украинцев победить.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные ракетные удары по Одессе и Николаеву 20 июля, заверив, что "выстоим против ударов российского зла".

Об этом глава государства сообщил в Сети и опубликовал ужасающее видео с последствиями вражеских атак.

"Одесса. Николаев. Российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь нашей страны. К сожалению, есть раненые, есть погибшие... Мои соболезнования родным и близким!" – говорится в заявлении Зеленского.

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В то же время он подчеркнул: "Нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить".

Президент поблагодарил всех, кто защищает украинские города, людей и небо: военных, спасателей, врачей, местные власти, волонтеров.

"Благодарю работников портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителей и ремонтных бригады, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни! Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", — резюмировал глава государства.

Зеленский показал видео с мест атак по Одессе и Николаеву

Массированная ночная атака по Украине 20 июля

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Одессе и Николаеву, а Сумы атаковали дронами-камикадзе в ночь на 20 июля. В общей сложности враг выпустил 38 воздушных целей, из которых удалось сбить 18.

Так, Одесса и область получили удары ракетами Х-22, "Оникс" и, возможно, "Искандер". В центре города разрушено админздание, повреждены много домов вокруг, есть попадание в склад. Пострадали четыре человека.

В то же время в Николаеве россияне попали по трехэтажке, разрушив несколько этажей. Там загорелся пожар, также повреждены соседние многоэтажки и гаражи. Пока известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

В Сумах вражеские БПЛА попали в здание внешкольного оздоровительного учреждения, повредив его и ранив медсестру.

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