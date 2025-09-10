- Дата публикации
Зеленский отреагировал на атаку РФ по 15 областям Украины и запуск 8 дронов по Польше
Российские дроны в Польше Владимир Зеленский назвал крайне опасным прецедентом для Европы и отметил, что Россия должна почувствовать последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под российской атакой дронами и ракетами в ночь на 10 сентября находились 15 областей страны, а в направлении Польши РФ запустила не менее 8 ударных беспилотников.
Об этом глава государства написал в Сети.
Зеленский сообщил, что в Волочиске Хмельницкой области россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху и сейчас там работают спасатели. Известно о трех пострадавших. И это лишь одно из мест массированного российского удара.
«Около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей. К сожалению, в результате обстрела на Житомирщине погиб человек. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в заметке президента.
Зеленский — об атаке на Польшу
Он акцентировал, что Россия всегда испытывает границы возможного и остается на новом уровне эскалации, если не встречает сильной реакции.
«Сегодня был еще один эскалационный шаг — российско-иранские „шахеды“ действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один «шахед», что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши», — заявил Зеленский.
Он назвал это крайне опасным прецедентом для Европы и отметил, что Москва должна почувствовать последствия.
«Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать», — акцентировал украинский лидер.
По его словам, пауза в санкциях против РФ длится уже слишком долго. Откладывание ограничений в отношении России и ее сообщников означает лишь увеличение жестокости ударов.
«Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает», — резюмировал Зеленский.
Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские войска применили 415 дронов и 43 ракеты различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 413 средств вражеского нападения. Произошли попадания 16 ракет и 21 дрона на 17 локациях.
Во время атаки взрывы раздавались в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской областях. Зафиксированы разрушения и есть жертвы.
Российские дроны пришлось сбивать и в Польше, куда они также залетели в ночь на 10 сентября. Президент страны Кароль Навроцкий анонсировал совещание в Совете национальной безопасности и обороны Польши. Кроме того, правительство страны созывает экстренное заседание.